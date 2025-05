Até o momento, três pontes no interior de Alegrete não permitem a passagem

Share on Email

Já a ponte do Passo do Angico apresenta risco e, por isso, está sendo solicitado que se evite a travessia no local.

O vereador Leandro Meneghetti está percorrendo estradas rurais ou reunindo informações sobre as condições de tráfego nas pontes e estradas do interior. Ele reforça o pedido para que a população evite deslocamentos desnecessários, pois as estradas, neste momento, não oferecem segurança para o tráfego.

A previsão é de que o tempo permaneça instável no município. A Defesa Civil está em alerta, monitorando áreas de risco na zona urbana e distribuindo lonas para famílias em situação de vulnerabilidade.