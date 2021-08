Ateliê Hair apresenta oportunidade imperdível para atuação na área da Beleza

Share on Email

O Ateliê Hair através da empresária Carina Alannes apresenta uma oportunidade de aprendizado e qualificação, voltado para a área da beleza que farão toda a diferença na prestação dos serviços.

Os cursos oferecidos são em modo presencial, cumprindo todos os protocolos de saúde e obedecendo a capacidade de alunos.

Veja:

Curso de Escovista completo:

•Passo a passo;

•Escovação lisa;

•Escovação anelada;

•Certificado.

•Bonificação: três técnicas de corte

•Investimento: R$ 150,00

Curso – Especialista e Alisamento Capilar:

•Curso Prático Presencial;

•Técnica para alisar todos os tipos de cabelos;

•Apostila;

•Material para o curso, incluso;

•Suporte para dúvidas 24hs;

•Certificado;

•Investimento: R$ 150,00 ou 2x de R$ 75,00 nos cartões.

Curso Prático de Mechas:

•Colorimetria (teórica);

•Morena iluminada;

•Mechas tradicionais;

•Loiro dos Sonhos;

•Investimento: R$ 250,00 ou 4x nos cartões.

Cursos 100% prático com duração de três dias, prática em modelos e certificado de conclusão.

Inscrições pelo telefone/ Whatsapp 55 9 9695 8459. Mude por você! Mude para você!

Carina Alannes

Quem é Carina Alannes?

Carina Alannes é uma profissional que atua na área da beleza há mais de uma década e ao longo da sua trajetória conquistou sua clientela desempenhando um trabalho sério, com dedicação e conhecimento.

Proprietária do Salão de Beleza – Ateliê Hair, Carina possui Especialização em alisamentos e loiros com Curso de formação na cidade de Florianópolis (período de dois anos e meio).

Encarar desafios, fazer melhor e diferente tornou-se sua marca registrada e, com o passar do tempo sentiu a necessidade de poder proporcionar aos colegas profissionais ou à novos talentos, o conhecimento adquirido.

Foi então que após vários cursos de aprimoramento, estudos, pesquisas e sentindo-se apta, Carina formou sua primeira turma de alunas e desde então dedica-se à transmitir suas experiências utilizando técnicas seguras e uma abordagem clara para aquelas que confiam e acreditam no seu trabalho.

O Ateliê Hair é localizado na Rua Gaspar Martins, 136 – Calçadão (ao lado da Loja Kamana).

Espaço exclusivo para tratamento de beleza e qualificação para o mercado de trabalho.

Telefone/ whatsapp: 55 9 9695 8459

Facebook: Alannes Carina

Aline M. Kunz