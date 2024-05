Atenção Básica de Saúde recebe emenda parlamentar de 100 mil reais

Todo o estado do RS sofre com a calamidade provocada pelas chuvas e a área de saúde está com muitas demandas em todas as cidades gaúchas. E pensando nessa situação, deputado Lucas Redecker (PSDB) enviou uma emenda parlamentar no valor de 100 mil à Secretaria de Saúde de Alegrete. O valor já está na conta, informa o ex vereador Celeni Viana. O valor vai ser destinado para a atenção básica da saúde do Município.

Com toda a umidade do ar e o frio que chega à Região, a tendência é que se potencialize a incidência de doenças respiratórias. As autoridaedes de saúde pedem que as pessoas se cuidam no sentido de se agasalhar bem, tomar bastante água e quem puder ingerir frutas ricas em vitaminas C que ajudam o sistema imunológico.

Alegrete tem 16 unidades de Estatégia de Saúde da Família que atendem pacientes pelo Sistema Único de Saúde por equipe com médicos, enfermeiros e técnicos além de agentes comunitários de saúde que visitam e acompanham pacientes em casa.