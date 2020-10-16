Atenção credores da empresa AGS Insumos Agrícolas LTDA, Edital de Assembleia Geral

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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CREDORES. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALEGRETE/RS. NATUREZA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA.
PROCESSO: 5000332-50.2019.8.21.0002. AUTOR: AGS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. OBJETO: CONVOCA OS CREDORES PARA A ASSEMBLEIA GERAL QUE SE REALIZARÁ, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS 14H, NOS TERMOS DO ART. 56 DA LEI 11.101/05. AVISA QUE O CADASTRAMENTO OCORRERÁ A PARTIR DAS 13H DO DIA APRAZADO, ENCERRANDO-SE QUANDO DO INÍCIO DA ASSEMBLEIA, ÀS 14H. LOCAL: C.T.G FARROUPILHA, LOCALIZADO NA AVENIDA EURÍPEDES BRASIL MILANO, N.º 509, CEP 97542-280, NA CIDADE DE ALEGRETE/RS. ORDEM DO DIA: DELIBERAR ACERCA DA
APROVAÇÃO, MODIFICAÇÃO OU REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL TRAZIDO AOS AUTOS PELO DEVEDOR (ART. 35, I, “A”, DA LEI 11.101/05), CUJA CÓPIA ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE
WWW.VONSALTIEL.COM.BR E PODERÁ SER SOLICITADA PELO E-MAIL ATENDIMENTO@VONSALTIEL.COM.BR. O CADASTRAMENTO DOS
REPRESENTANTES DOS CREDORES NA ASSEMBLEIA OCORRERÁ
CONFORME DISPOSTO NO ART. 37, §§4º À 6º, I, DA LEI 11.101/2005. AS
CREDENCIAIS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA PODERÃO SER
ENCAMINHADAS DIGITALMENTE PARA O E-MAIL ATENDIMENTO@VONSALTIEL.COM.BR OU PELO SITE
WWW.VONSALTIEL.COM.BR, DEVENDO O ORIGINAL SER ENTREGUE NA
SOLENIDADE ANTES DO ENCERRAMENTO DA LISTA DE PRESENÇAS,
QUE OCORRERÁ, IMPRETERIVELMENTE, ATÉ ÀS 14h.
ALEGRETE/RS, 16 DE OUTUBRO DE 2020.
JUÍZA: DRA. MARCELA PEREIRA DA SILVA.

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