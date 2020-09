Atenção Empresários! Anuncie gratuitamente suas vagas na RHF Talentos Alegrete

Compartilhe









A RHF Talentos Alegrete desde a sua inauguração tem desenvolvido uma relação cliente/empresa que vai além das expectativas. Uma empresa especializada na prestação de serviços de recursos humanos, que visa a valorização das pessoas de forma única.

Nesta edição, o presente é voltado para os empresários que buscam profissionais qualificados e que, a partir de agora poderão contar com a RHF Talentos.

Você empregador! Venha anunciar sua vaga gratuitamente conosco!

Está com uma vaga em aberto em seu quadro de funcionários? Está pensando em contratar estagiários?

Nós, da RHF Talentos Alegrete queremos ajudar você!

Deixe conosco a parte operacional do Recrutamento e Seleção e preocupe-se com o que realmente é importante para você: avaliação de potenciais candidatos de acordo com a sua necessidade.

Através da RHF você recebe candidatos pré-avaliados de acordo com o que você precisa!

Por que contratar a RHF?

• Atenção e atendimento personalizado;

• Alta Abrangência de divulgação e banco de dados;

• Atuação em todo território brasileiro;

• Triagem e entrevistas realizadas por especialistas;

• Apresentação de candidatos de acordo com os requisitos solicitados;

• Feedback para todos os candidatos.

Em média, 70% de todo o tempo destinado em processos de Recrutamento e Seleção são operacionais e repetitivos. Ao terceirizar estas atividades você pode se dedicar à processos mais estratégicos.

Nosso foco está no sucesso do cliente, por isso:

• Não cobramos taxa de abertura da vaga;

• Não cobramos taxa de cancelamento da mesma;

• Não é necessário exclusividade;

• Oferecemos uma reposição como garantia do serviço.

Você mesmo gosta de fazer a seleção de seus colaboradores?

Trabalhamos também com a triagem de currículos, oferecemos pacotes de currículos com base nos requisitos solicitados por você!

Lembrando que temos um sistema próprio de banco de talentos e em questão de cliques temos vários candidatos com o perfil que você procura.



Temos um portifólio completo de serviços consultivos em Recursos Humanos.

Atendemos empresas independente do porte ou do segmento de atuação no mercado. Nosso foco é a prestação de serviços e a transferência de competência, através de um atendimento totalmente humanizado, entregando os resultados esperados pelo nosso cliente.

https://www.rhf.com.br/elizabethguedes

Entre em contato conosco que nós vamos até sua empresa!

Site: https://www.rhf.com.br/elizabethguedes

Telefones: 55 3421-3758

E-mails: [email protected]

[email protected]

Whatsapp: 55 9 9998-8279

55 9 9106-2212