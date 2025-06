Atenção! Golpe do Processo Trabalhista faz vítimas em todo o RS

O TRT-4 (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região) alertou a população gaúcha para um novo golpe envolvendo processos trabalhistas que usa um link falso para invadir computadores.

“O golpista envia um e-mail falso, com dados reais de um processo trabalhista, informando que a próxima audiência foi adiada e que seria necessário clicar em um link para obter mais informações. Ao clicar no link, o computador é invadido pelo golpista. Com o procedimento, o criminoso poderá ter acesso a todos os arquivos da máquina, inclusive, documentos contendo dados bancários”, informou a Justiça do Trabalho.

Esse tipo de golpe é conhecido como phishing. Por meio dessa fraude, o golpista tenta obter informações pessoais e financeiras do usuário, combinando meios técnicos e engenharia social – termo usado quando uma pessoa tenta convencer outra a executar ações que a levam a fornecer informações ou seguir passos que facilitem a efetivação de golpes.

O TRT-4 orientou os advogados a alertarem os seus clientes sobre esse golpe. “Em caso de dúvida, recomenda-se que a parte interessada entre em contato diretamente com o seu advogado ou com a unidade judiciária responsável pelo processo, a fim de confirmar a veracidade das informações”, afirmou o tribunal.