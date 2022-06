Share on Email

Em razão do evento que vai ocorrer na Praça Getúlio Vargas, sendo inicialmente o Galpão Crioulo e, na sequência, o Jornal do Almoço(RBS), haverá bloqueio, a partir da meia-noite na rua Doutor Quintana e ao acesso à Praça Getúlio Vargas pela rua Nossa Senhora do Carmo, Centro.

Portanto, neste sábado(17), as pessoas deverão se deslocar para a parada da rua José Bonifácio.

