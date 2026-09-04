Atenção, motoristas: Alegrete terá alterações no trânsito nos dias 5, 6 e 7 de setembro

Motoristas que circularem pelo centro de Alegrete durante o fim de semana e o feriado de 7 de Setembro devem ficar atentos às alterações no trânsito previstas para a Semana da Pátria. A Guarda Municipal preparou um esquema especial de circulação para os dias 5, 6 e 7 de setembro, quando serão realizadas as Caminhadas Cívicas e o Desfile Militar.

De acordo com o planejamento, haverá bloqueios temporários em diferentes vias da região central, com o objetivo de garantir a segurança dos participantes e do público que acompanhará as atividades.

As intervenções começam no sábado (5) e seguem no domingo (6), em razão da realização das Caminhadas Cívicas. Já na segunda-feira (7), feriado da Independência do Brasil, as alterações no trânsito ocorrerão devido à realização do Desfile Militar.

Bloqueios serão temporários

Conforme a Guarda Municipal, os horários dos bloqueios serão definidos de acordo com a organização das atividades. A medida busca conciliar a realização das celebrações com a necessidade de garantir a segurança de pedestres, participantes e condutores.

A orientação aos motoristas é para que redobrem a atenção ao trafegar pelo centro da cidade, respeitem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito e, sempre que possível, optem por rotas alternativas durante os períodos de interdição.As vias que sofrerão intervenções estão indicadas nos materiais de divulgação preparados para orientar a população.

Segurança durante as celebrações

O esquema especial faz parte da organização das atividades da Semana da Pátria e tem como principal objetivo proporcionar maior segurança durante a concentração e o deslocamento de estudantes, autoridades, integrantes das forças de segurança e demais participantes das programações cívicas.

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Segundo o secretário Uillian Rodolfo Almeida, as medidas são necessárias para garantir que as celebrações ocorram de maneira organizada e segura.

“Segurança e organização para que todos possam prestigiar as celebrações da Semana da Pátria”, pontuou o secretário.

Atenção redobrada aos motoristas

Com a previsão de movimentação maior nas áreas onde serão realizadas as atividades, a recomendação é que os condutores programem seus deslocamentos com antecedência, especialmente aqueles que precisam passar pelo centro da cidade.

Além de observar os bloqueios, os motoristas devem ficar atentos às mudanças momentâneas na circulação e seguir as instruções dos agentes responsáveis pela organização do trânsito.

A programação da Semana da Pátria mobiliza diferentes setores do município e reúne a comunidade em torno das celebrações alusivas à Independência do Brasil. As alterações viárias são adotadas justamente para permitir que as atividades sejam realizadas com segurança e tranquilidade para participantes e espectadores.

Confira nos cards de divulgação as ruas que terão intervenções e utilize caminhos alternativos durante os períodos de bloqueio.