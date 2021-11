Atenção motoristas! Rotatória é implementada no Centro

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O semáforo que havia no local foi retirado e a pintura iniciou cedo. Esse cruzamento também é um dos que concentra um grande número de veículos, pois é uma das vias que liga o centro com a Zona Leste.

A mobilidade urbana é um tema que abrange toda a cidade e dela depende a fluidez e segurança no trânsito de Alegrete.

Homem invade casa para acariciar a mulher do vizinho enquanto ela dormia

E, para melhorar fluxo na Avenida Alexandre Lisboa, a Prefeitura, através do setor de sinalização da Secretaria de Segurança Pública instalou uma rotatória próxima ao Posto do Jarbas.

De acordo com o Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Medeiros, houve o comunicado através das rádios e de uma entrevista no PAT, que seria implementada a rotatória, apenas não foi informado o dia da mudança pois a previsão poderia não se concretizar em razão do tempo(clima).

Ele pontua que a modificação é para dar mais fluidez ao trânsito. Também considerou que a atenção dos motoristas é fundamental para evitar acidentes. A preferência é de quem está na rotatória – algo que está previsto no Código Brasileiro de Trânsito – ressalta.

O trabalho que iniciou por volta das 6h com equipes da Secretaria de Infraestrutura, sinalização e Segurança Pública, foi concluído no início da tarde quando o trânsito foi liberado.

Esta, é a segunda rotatória implementada na cidade neste ano. A primeira foi na Avenida Tiaraju que, no início gerou algumas divergências entre os que apoiaram a iniciativa e os que eram contra, entretanto, passados quase cinco meses, o que se vê é o trânsito fluindo bem naquele local, sem registro de acidentes.

O Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, reiterou o cuidado e atenção dos motoristas. Também estava acompanhando o trabalho, o vereador João Leivas: “em várias cidades a rotatória já é uma realidade, é mais uma questão cultural”- disse.

A Secretaria de Segurança esta sempre realizando pinturas em sinalização de ruas da cidade para que os motoristas observem com atenção e dirijam com segurança.

Uma equipe da Guarda Municipal vai orientar os motoristas nesta tarde, segundo o Secretário Rui Medeiros.

Veja abaixo o vídeo:

Preferência na rotatória: as regras de circulação

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) diz que o veículo que já está circulando, em tese, terá preferência na rotatória. O artigo 29 do CTB é bem claro: “no caso de rotatória, [tem preferência] aquele que estiver circulando por ela”.

Fique atento: é possível fazer ultrapassagem dentro de uma rotatória. Mas não é o recomendado, sobretudo se ela for pequena, uma vez que a mudança de faixa, ali dentro, pode ocasionar colisões.