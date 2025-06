Atenção redobrada: vias seguem interditadas devido à enchente em Alegrete

O aumento do nível do Rio Ibirapuitã provocou novos pontos de enchente e bloqueou diversas ruas da cidade.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania e da Guarda Municipal, as vias interditadas que seguem sob monitoramento e com necessidade de apoio são: a esquina da Rua General Vitorino com a Rua Nelci Fontoura Pedroso, além da Rua Santana, Rua Aluísio Santos, cruzamento da Rua Barão do Cerro Largo com a Rua Padre Lander de Moura e o trecho da Barão do Cerro Largo na divisa com o bairro Boa Vista.

A expectativa das autoridades é que, com a diminuição das chuvas e a baixa do nível do rio, as vias sejam liberadas gradualmente nos próximos dias. Equipes de segurança permanecem mobilizadas para garantir a proteção da população e orientar o trânsito nos locais afetados.