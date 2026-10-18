Atendimento em terceiro turno acolhe pessoas em crise de saúde mental

A Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete divulgou informações sobre o atendimento em terceiro turno destinado a pessoas em situação de crise de saúde mental. A iniciativa busca ampliar o acesso ao acolhimento e ao cuidado, oferecendo assistência em um horário alternativo para quem necessita de atendimento especializado.

O serviço funciona na Rua General Sampaio, nº 1679, de terça-feira a sexta-feira, das 17h às 20h. O atendimento é voltado a pessoas em situação de crise, com sofrimento e desorganização emocional que podem exigir assistência imediata.

Conforme as informações divulgadas pelo município, o acesso ocorre mediante encaminhamento por escrito da rede de serviços. Para mais informações, a população pode entrar em contato pelo telefone (55) 3120-1116.

Além do atendimento em terceiro turno, Alegrete conta com outros serviços de suporte em saúde mental. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) atende pessoas a partir de 18 anos que apresentam sofrimento psíquico intenso ou moderado. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua General Sampaio, nº 1679. O telefone para contato é (55) 99163-1724. O acesso pode ocorrer por encaminhamento escrito da rede de serviços ou por demanda espontânea.

Em situações que necessitam de atendimento de urgência e emergência, a população também pode procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que funciona 24 horas, ou acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo telefone 192.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de cuidar da saúde mental e buscar ajuda sempre que necessário, destacando a importância da rede de atendimento para acolher e oferecer suporte às pessoas em momentos de crise.