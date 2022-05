Atendimento no Laboratório Municipal de Alegrete está suspenso

Devido a inauguração do novo prédio do laboratório Municipal que vai acontecer no próximo dia 13 de maio, o atendimento ao público está suspenso, no endereço em frente à Santa Casa de Alegrete, ou seja, na General Sampaio.

Piá de 4 anos ganha prêmio de laçador no Rodeio do Durasnal

O novo prédio fica localizado na esquina das Ruas Joaquim Antônio com Demétrio Ribeiro. A Secretária de Saúde Haracelli Fontoura, explicou ao PAT que, devido a todo trabalho que está sendo realizado para que a estrutura de equipamentos entre outros, seja montada no prédio novo, o atendimento precisou ser suspenso.

O atendimento ao público retorna na sexta-feira à tarde.

O Laboratório Municipal, até então, funcionava em prédio locado em frente à Santa Casa, onde eram realizados todos os exames de pacientes com requisições do SUS.