Atendimento nos cinco locais de terceiro turno tem boa demanda em Alegrete

Com aumento das doenças respiratórias devido ao frio e a alta umidade em Alegrete, a Secretaria da Saúde mantém, atendimento em terceiro turno em cinco unidades de saúde, sendo cinco na área urbana e uma no interior do Município.

Esses atendimentos, das 18h às 21h, tem o objetivo de ampliar a cobertura e possibilitar que as pessoas possam consultar fora do seu expediente de trabalho. O terceiro turno na Rede Publica de Saúde acontece nos seguintes locais:

PAM Cidade Alta – de segunda a sexta-feira das 18h às 21h;

Centro Social Urbano- de segunda a sexta-feira das 18h às 21h;

ESF Piola – Segunda, quarta e sexta das 18h às 21h;

ESF Rondon- de segunda sexta- feira das 18h às 21h;

E no Passo Novo, as terça e quintas- feiras das 18h às 21h

É importante que os pacientes cheguem um tempo antes, porque a demanda está grande e correm o risco de não conseguirem o atendimento.