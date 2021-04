Atendimentos pós Covid aumentaram no CEMA em Alegrete

Compartilhe















Mesmo com todos os esforços e atenção para evitar o coronavírus ou atender os pacientes coma COVID -19, em Alegrete, todas as demais doenças continuam acometendo as pessoas.

O enfermeiro André Bianchi Antunes, responsável técnico pelo Centro de Especialidades Médicas de Alegrete- CEMA, informa que aumentou, no local, o atendimento a pacientes pós covid com a pneumologista, Simone Estivalet. Os pacientes que tiveram doenças buscam o atendimento e são encaminhados se necessários para fisioterapia e outros serviços para recobrar a integridade da saúde.

Já em relação aos demais atendimentos que são feitos por agendamento no local, o enfermeiro diz que caiarem em 50% com a pandemia. Os exames estão entre os serviços mais procurados nas diversas especialidades médicas do CEMA . Com isso, obedecendo todos os cuidados são atendidos cerca de 40 pacientes por dia.

O local oferece atendimentos nas seguintes especialidades: otorrinolaringologia, oftalmologia, fonoaudiologia, vascular, gastroenterologia, cardiologia, Os atendimentos são mais para marcar exames nesta áreas em que alguns são feitos no PAM e outros na Santa Casa de Alegrete e porque os profissionais atendem e vão embora, informou o Enfermeiro .

O atendimento no CEMA é de segunda a sexta feitas das 7h 30min as 12h e das 13h 30min as 17h. Na última semana de casa mês acontece o agendamento, no último dias do mês, o trabalho inicia as 7h.

Vera Soares Pedroso