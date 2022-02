Atente para os serviços essenciais no feriadão de Carnaval

Temos o primeiro grande feriadão do ano – o de Carnaval – e com ele muda o que vai funcionar ou não na cidade.

Os serviços de órgãos públicos vão fazer feriadão e voltam quarta-feira de cinzas, dia 2 de março a atender o público.

Já o comércio fecha sábado, à tarde, e volta na quarta- feira de cinzas pela manhã.

Quem precisa de atendimento bancário deve ficar atento. Não haverá expediente nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. Já na quarta- feira de cinzas, o início do expediente será as 12h com enceramento no horário normal de fechamento das agências.

O serviço de limpeza pública só não vai realizado na terça-feira de Carnaval(2),sendo que nos outros dias será normal, segundo a Secretaria de Infraestrutura. É importante que as pessoas evitem colocar o lixo na rua no feriado até o retorno do serviço.

erviço de limpeza