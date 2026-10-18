Aterro regional de Alegrete, investimento de mais de R$ 14 milhões, recebe licença de operação e está apto a iniciar atividades

A Prefeitura de Alegrete recebeu, nesta sexta-feira (16), a licença de operação do aterro sanitário regional da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR). Com a autorização, a unidade está apta a iniciar as atividades, ampliando as alternativas para a destinação de resíduos sólidos na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

O anúncio foi feito pelo prefeito Jesse Trindade em suas redes sociais. O empreendimento recebeu investimento de aproximadamente R$ 14 milhões em recursos privados e foi planejado para atender Alegrete e outros municípios da região.

O processo para implantação da unidade começou em 2020, quando a CRVR iniciou os encaminhamentos necessários para viabilizar o empreendimento no município. A Prefeitura também participou do processo de licenciamento e instalação, até a obtenção da autorização para o funcionamento do aterro.

A entrada em operação da estrutura representa uma mudança na logística de destinação do lixo produzido na região. Atualmente, a necessidade de transportar os resíduos por longas distâncias aumenta os custos operacionais dos municípios, especialmente com deslocamentos até unidades de destinação localizadas fora da Fronteira Oeste.

Com o aterro em Alegrete, a expectativa é reduzir as distâncias percorridas pelos caminhões, diminuir despesas com transporte e transbordo e tornar o serviço mais eficiente para os municípios atendidos.

Localização estratégica e estrutura ambiental

A escolha de Alegrete para receber a unidade levou em consideração estudos técnicos, aspectos logísticos e os procedimentos de licenciamento ambiental. A localização do município, em posição estratégica na Fronteira Oeste, favorece o atendimento regional e a racionalização do transporte dos resíduos.

O projeto foi submetido a estudos ambientais para avaliar os impactos da implantação e estabelecer medidas de controle. Entre os sistemas previstos para a operação estão a impermeabilização do solo, a drenagem e o tratamento do chorume, líquido produzido pela decomposição dos resíduos, além da captação de biogás.

A cobertura diária dos resíduos também integra os procedimentos operacionais previstos para reduzir odores e evitar a proliferação de animais e vetores, contribuindo para a proteção ambiental e a saúde pública.

A implantação de estruturas regionalizadas para o tratamento e a destinação de resíduos está alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece diretrizes para uma gestão ambientalmente adequada do lixo produzido pelos municípios.

CRVR e a gestão regional de resíduos

A CRVR integra o grupo Solví e atua no tratamento e na valorização de resíduos sólidos no Rio Grande do Sul. A empresa informa atender mais de 8,5 milhões de pessoas no Estado, com operações voltadas à destinação ambientalmente adequada dos resíduos.

A unidade de Alegrete passa a integrar a estrutura de gestão regional, com a proposta de combinar eficiência logística, controle ambiental e redução dos custos relacionados ao transporte e à destinação final do lixo.

Além da operação do aterro, a empresa destaca iniciativas de educação ambiental, parcerias com universidades e programas que permitem a visitação da comunidade às unidades operacionais.

Manifestação do prefeito

Ao anunciar o recebimento da licença de operação, o prefeito Jesse Trindade destacou a importância da conquista para Alegrete e para os demais municípios da Fronteira Oeste. Segundo ele, a iniciativa representa um avanço na busca por melhorias na qualidade de vida da população e na prestação dos serviços públicos.

Com a licença concedida nesta sexta-feira, o empreendimento conclui uma etapa importante do processo iniciado em 2020 e fica autorizado a operar, abrindo caminho para uma nova alternativa regional de destinação de resíduos sólidos.