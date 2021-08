De acordo com a ocorrência, as guarnições foram até o bairrodepois de denúncias de que o acusado estaria, em via pública, realizando disparos de arma de fogo. No endereço, assim que o indivíduo percebeu a aproximação da viatura, saiu correndo em direção ao pátio da residência e dispensou a arma de fogo. Ele também arremessou as munições que não foram localizadas, embora, os policiais tenham realizado buscas.

A arma um espingarda adaptada para calibre 22 foi encontrada e o homem levado à Delegacia de Polícia. Durante a ocorrência foi constatado que o número da arma não foi localizado no sistema integrado da polícia.

Diante do fato, devido a interdição do Presídio Estadual de Alegrete para crimes afiançáveis, foi determinado pelo Delegado de Plantão a realização de um registro simples por posse irregular de arma de fogo permitido. Depois de ouvido, o acusado foi liberado. A arma foi apreendida.