Atitude perversa contra uma trabalhadora vai virar caso de polícia

Em agosto do ano passado, em plena pandemia, a reportagem do PAT entrevistou uma moradora do bairro Cohab Restinga que tinha feito uma postagem em seu perfil no Facebook. Naquele período ela descreveu que estava sem gás e que oferecia seus serviços para limpar panelas e formas em troca de uma carga. O desejo de toda a dona de casa é ter as panelas e formas brilhando, Simone Cruz, faz essa “mágica”, independente de como a peça está. Com a publicação, a caxiense que tem quatro filhos, disse que recebeu muitas oportunidades de trabalho e que a ajudou muito.

A postagem, que à época, chamou a atenção e foi muito comentada nas redes sociais pela sinceridade e autenticidade da jovem, também, foi alvo de um crueldade nesta semana. Simone disse recebeu uma mensagem através do messenger e logo imaginou que pudesse ser uma solicitação de orçamento para limpeza de panelas, porém, ao ler o conteúdo teve uma crise de choro pela impiedade de uma pessoa que se esconde atrás de um perfil falso para destilar seu veneno. Na mensagem, a pessoa a questionou se não tinha vergonha de ficar postando fotos de panelas sujas e se não poderia arrumar algum trabalho de verdade. Mas não parou por ai, o mais perverso foi a pessoa dizer que ela deveria vender os filhos, já que estava com dificuldade de sustentá-los. “Ainda abalada com a situação, Simone falou com a reportagem e comentou que, foi muito difícil ler o conteúdo, mas o principal foi a parte em que a pessoa falou dos filhos, isso ela não admite. “Eu não me importo que falem de mim, mas não dou o direito de ninguém falar qualquer coisa das minhas crianças. Eu não tenho vergonha de postar panelas sujas e depois limpas, pois é um trabalho digno. Pesquisei e percebi que ninguém fazia isso em Alegrete. Não tenho vergonha de dizer que estou disposta a limpar panelas, formas e vasos. Faço isso com muita alegria, por saber que no final teria como alimentar meus filhos. Isso é o mais importante, saber que eles vão ter a comida na hora certa” – destacou.

“Tenho dois(filhos) que são gêmeos de cinco anos e também um pequeno de um ano e seis meses, além do de 18 que precisa de cuidados especiais “. Agradeço sempre a todos que me auxiliam trazendo suas panelas, espetos ou formas”, comentou.

A publicação ofensiva apesar de ser fake, não ficará impune. Um advogado procurou pela trabalhadora e ela foi orientada a realizar um registro na Delegacia de Polícia.