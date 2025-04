Atividade voltada à Educação Especial é realizada na Escola Emílio Zuñeda

Durante o encontro, foram abordados temas como a legislação que rege as funções inerentes ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) e as novas nomenclaturas definidas para a documentação da Educação Especial. Foram discutidos estudos de caso (EC), o Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE) e o Parecer Pedagógico do AEE, além de uma revisão sobre as diferenças entre o público da Educação Especial e o público da Educação Inclusiva.

O evento teve como objetivo capacitar e fornecer subsídios aos assistentes educacionais e pedagógicos sobre as especificidades do público da Educação Especial e sobre como esses profissionais podem atuar no contexto geral de apoio em sala de aula, bem como nas atividades cotidianas de alimentação, higiene, locomoção, comunicação e interação social.

Durante a formação, foi entregue aos professores do AEE o Manual de Atuação do Ministério Público em Defesa da Educação Especial na Perspectiva da Inclusão. A atividade foi conduzida pela assessora de Educação Especial da 10ª CRE, Lídia Rodrigues, com a participação da assessora Sandra Paz, do ISE, que apresentou informações sobre o sistema de informatização do Estado. Houve também o relato de experiência da professora Laura Ayres, da E.E.E.F. Roque Degrazia, do município de Itaqui, e da professora Juliana Belmonte, que compartilhou orientações sobre o manejo de alunos com deficiência nas escolas.

