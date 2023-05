Atletas alegretenses de Luta de Braço brilham no campeonato gaúcho e são convocados

A equipe Luta de Braço Alegrete participou no final de semana passado, do Campeonato Gaúcho 2023 organizado pela Federação Gaúcha e pela diretoria da equipe Dínamus. O evento teve como palco a cidade do centro do Estado, Santa Maria, no domingo (21).

Os competidores alegretenses trouxeram para casa o concorrido troféu de Melhor Equipe do Rio Grande do Sul. O campeonato tornou-se um dos maiores eventos gaúcho de luta de braço, contando com mais de 100 atletas, com equipes de diversas localidades do estado. Realizado no Shopping Praça Nova para impulsionar a divulgação e contar com um numeroso público, se configura com uma das modalidade que mais vem crescendo no Brasil.

O time alegretense formado por Matheus Bueno Reffatti, Arthur Guerra, Francisco Suares, Claércio D’Gregori, Rhuan Beling, Henrique Amaral, Paraguassu, Vitor Barcelos, Daniel Siqueira e Dudu Reffatti conquistou medalhas em quase todas as categorias, garantindo vagas em todas as categorias Sênior (profissional) disputadas. Todos os estreantes da equipe figuraram no pódio.

Os atletas Matheus Reffatti e Daniel Siqueira sagraram-se campeões gaúchos em suas respectivas categorias, 80kg e 90kg, em uma participação impecável, com lutas que marcaram o evento. Arthur e Claércio emplacaram o vice-campeonato na categoria até 100kg encostando na elite estadual. Rhuan e Dudu repontaram o top 4, garantindo vaga para seleção gaúcha de luta de braço para todos alegretenses profissionais.

Os estreantes da equipe deram show na Amador, começando pelo 80/90kg Vitor Barcelos, campeão invicto, esquerda e direita. Vitor é uma das promessas no esporte, e apesar do pouco tempo de experiência na mesa, destaca-se pelo talento e força física. Henrique Amaral foi campeão nos dois braços também, perdendo apenas uma das lutas. Amaral é um dos mais novos integrantes da equipe e já levou dois ouros pra casa. Paraguassu foi top 3 nos estreantes mostrando a força do time mesmo com pouco tempo prática. Para encerrar, o último dos estreantes, Francisco Suares defendeu a categoria pesada, trazendo a prata em um braço e o ouro em outro. Foi um dos melhores campeonatos que o grupo participou, igualando o feito do ano passado, em Flores da Cunha, onde a equipe também levou o troféu de número 1 no estado.

A Federação Gaúcha de Luta de Braço convocou os quatro primeiros colocados em cada uma das categorias Sênior para o Campeonato Brasileiro Seleções, que ocorrerá em novembro deste ano. Arthur, Claercio, Daniel, Matheus, Dudu e Rhuan defenderão o RS, pela seleção gaúcha, em São Paulo.

Pelo menos três campeonatos se aproximam antes de novembro, ajudando na preparação dos atletas, proporcionando constante ritmo de competição à equipe. Em Alegrete, com previsão para agosto, um campeonato Cruzador está sendo organizado.

Fotos: reprodução