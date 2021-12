Atletas, campeões paralímpicos, são homenageados na Cantata de Natal

Dentro da programação do Natal Iluminado aconteceu na noite de ontem(14), a Cantata de Natal, no Largo do Centro Cultural.

No início, ocorreu a uma homenagem aos estudantes incluídos, Murillo Vaz de 14 anos e Nicolas Fortes de 14 anos, eles são atletas alegretenses medalhistas nas Paralimpíadas em São Paulo. Ambos foram campeões. A dupla chegou no Largo do Centro Cultural no Caminhão dos Bombeiros e foi aplaudida.

A convite da SECEL, através da Secretária de Educação, Angela Vieiro, os alegretenses foram homenageados e, segundo a professora da escola Farroupilha Marzi da Costa Fontoura, também foi uma maneira de agradecer a todo apoio da comunidade alegretense diante do apoio recebido. Para que os alunos fossem a São Paulo, foram realizadas rifas para ajuda de custos.

Murillo Vaz de 14 anos da E.E.B.Dr.Lauro Dornelles competiu no atletismo, obtendo 1 medalha de bronze, 1 de prata e 1 de ouro. Ele ficou em 1° lugar no arremesso de peso onde superou a marca das Paralimpiadas Escolares, 3° lugar nos 1000m(corrida) e 2° lugar nos 250m (corrida). Murillo participa das Paralimpíadas desde 2019.

Já Nicolas Fortes, também de 14 anos, da EMEB Lions Clube competiu na modalidade basquete em cadeira de rodas 3×3, conseguindo a vitória com a equipe do Rio grande do Sul, invictos, conseguiram o ouro. A Paralimpíada começou no dia 23 e encerrou na noite do dia 26 de novembro.

Na sequência da homenagem deu-se a sequência na programação que levou energia, alegria e talento das crianças de escolas Municipais e Estaduais com a Cantata de Natal. Os jovens artistas “inundaram de esperança a alma dos alegretenses. Mais uma vez, o público se fez presente e ocupou os espaços em frente ao palco para prestigiar os alunos.

A programação do Natal Iluminado prossegue nesta semana com as seguintes atrações:

Dia 15 – Os nossos artistas

A quarta-feira, 15, está reservada para os artistas alegretenses mostrarem seu talento. Pelo palco, estarão o Ballet Danniele Pinheiro com toda a intensidade e talento que caracteriza a escola de dança, o grupo Somos Um, que apresentará um diversificado repertório, o talento violinista Luis Ricardo, artista de rua, além da dança do Grupo Nativista Ibirapuitã. Coloque já na sua agenda, separe as cadeirinhas de abrir e não perca mais essa noite de atrações. As apresentações iniciam às 19h.

Dia 16 – Cidade Leitora, berço de escritores

Um riquíssimo encontro entre escritores alegretenses, com lançamento de livros será a atividade cultural do dia 16 de dezembro, quinta-feira, às 19h.Também acontecerá e entrega do Concurso de Poesias “Alegrete, Terra de Poetas”, com apresentação dos vencedores na categoria Oralidade.

Dia 17 – Eudóxia de Barros, atração nacional

A Prefeitura – em parceria com a Cooperativa Agroindustrial Alegrete, que comemora 44 anos, o Posto Lima e o Hotel Alegrete – oferecem um presente inestimável à comunidade. Trata-se de um recital no Largo, de uma das mais prestigiadas e notáveis pianistas do Brasil, Eudóxia de Barros, que com mais de 80 anos continua em plena forma, recebendo aplausos e reconhecimentos Brasil afora. Será na sexta-feira, 17, às 20h.

Dona de um extenso e premiado currículo, e agraciada com quase uma centena de dedicatórias dos mais destacados compositores eruditos brasileiros, Eudóxia de Barros destaca-se no cenário musical brasileiro sobretudo por ter abandonado uma cômoda e promissora carreira internacional para dedicar-se e levar a música a todos os rincões brasileiros, tal como legítima bandeirante paulista. Mesmo as cidades mais longínquas e pequeninas têm tido a oportunidade de apreciar um repertório de alto nível e cuidadosamente selecionado, no qual sempre se destacam obras-primas de compositores nacionais. Suas interpretações vigorosas e cuidadosamente trabalhadas vão de Chiquinha Gonzaga a Osvaldo Lacerda, de Bach a Beethoven e a Chopin, muitas delas registradas em CDs e DVDs. São um marco cultural importante para nosso país e um exemplo a ser sempre lembrado, aplaudido e imitado.

Dia 18 – César Oliveira e Rogério Melo

A noite de sábado, 18, deverá lotar o largo do Centro Cultural, afinal César Oliveira e Rogério Melo dispensam maiores apresentações. São dois dos principais nomes da música regional gaúcha. Amigos há mais de 25 anos, criados juntos na cidade de São Gabriel, César Oliveira & Rogério Melo atuam como dueto desde 2001. Juntos, gravaram treze CDs e três DVDs. São uns dos artistas mais reconhecidos no cenário cultural do sul do país, tendo recebido, cada um dos intérpretes, diversas premiações em festivais de música nativista. Em 2013/2014, pelo CD “Era Assim Naquele Tempo…!”, foram finalistas da 14ª Edição do Latin GRAMMY, concorrendo com mais de 9.400 inscritos de toda América Latina e, também, do 25º Prêmio da Música Brasileira, para o qual já foram indicados quatro vezes e são vencedores na categoria de “melhor dupla regional”. Extremamente vinculados à música terrunha, têm um público cativo e crescente, o que coloca seus discos entre os mais bem vendidos do Estado e lhes rendeu um Disco de Ouro em 2011.

Dia 19 – Ballerina e seu “Dançar é Viver” e “O Lago dos Cisnes”

A escola de dança da comunidade fará sua tradicional apresentação de fim de ano aberta ao grande público, a partir das 20h do domingo (19). A Ballerina é uma das joias da cultura e da arte em Alegrete, com espetáculos que emocionam e encantam. Um espetáculo lindo que coroará a série de atrações que a Prefeitura e a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer estão oferecendo ao Alegrete.

Feiras Natalinas

Das 18h às 22h, ali na Avenida Freitas Valle, ao lado do Centro Cultural, estarão as Feiras Natalinas, integrando-se ao movimento e colorido das programações que simultaneamente estarão acontecendo no palco.