Atletas da Kageyama de Alegrete participam do São Borja Judô

O São Borja Judô foi realizado no último domingo (06). A competição em nível regional realizada no município de São Borja evidenciou o crescimento da modalidade na região.

A competição contou com equipe kageyama de Judô Alegrete, equipes de São Borja, São Gabriel, Santiago, Unistalada e Uruguaiana. Os judocas de Alegrete tiveram brilhante participação na competição regional com alunos que treinam judô na Escola Alci Cheiuche, Princesa Isabel, Ginásio Osvaldo Aranha, integrantes do Projeto Campeões do Futuro, Academia Flex e Academia Vida Fitness Zona Leste.

Um delegação alegretense com judocas desses polos acompanhados dos pais estiveram na competição em São Borja. “Foi um domingo de muito aprendizagem. Pela manhã tivemos recreação para as crianças e a tarde a competição estilo festival”, destacou o o professor André Brazeiro. A instrutora Hellen Brazeiro destacou a participação e o engajamento dos pais nesse evento.

Para a profissional, essa parceria tem contribuído para alcançar vitórias e um maior engajamento no esporte. Ele antecipa que em maio inicia o Projeto Formando Campeões que é exclusivo para estudantes da Unipampa e alunos das escolas públicas de bairros próximos a Universidade.

André Brazeiro explica que neste ano irão ocorrer outros encontros regionais com o mesmo objetivo de integrar e promover um maior intercâmbio. O próximo evento de judô na região, será no dia 12, na cidade de Bagé, e segue a preparação para o Sulamericano no Paraguai.

Fotos: Kageyama