Atletas de Alegrete conquistam medalhas na Copa RS de Karatê em Alecrim

Nos dias 22 e 23 deste mês, a cidade de Alecrim sediou a Copa RS de Karatê Interestilos, reunindo competidores de diferentes regiões do Estado. O evento contou com a participação de dois representantes do Dojô Pantera Negra, de Alegrete, que se destacaram nas disputas e trouxeram para casa quatro medalhas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Arthur Fontoura e Wesley Macedo, sob a orientação do sensei André Lucas Prado, conquistaram um ouro, uma prata e dois bronzes, resultado que confirma o bom momento da equipe alegretense na modalidade.

Segundo o sensei, o desempenho dos atletas reflete não apenas a dedicação aos treinos, mas também a qualidade técnica que ambos vêm demonstrando nas competições. Ele ainda destacou a importância do apoio familiar:

“Essas conquistas são fruto de muito esforço, mas também do incentivo dos pais, que motivam seus filhos a seguir no caminho do esporte”, ressaltou André.

O próximo desafio da dupla será em novembro, quando participarão do Campeonato Estadual de Karatê, oportunidade em que buscarão novos resultados expressivos e a consolidação do trabalho realizado pelo Dojô Pantera Negra em Alegrete.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp