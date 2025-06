Atletas de Alegrete encaram Desafio 12k em Uruguaiana

O Desafio 12k – prova alusiva aos 100 Anos do Grupo em Uruguaiana 22º GAC, reuniu mais de 100 competidores que encararam um percurso desafiador com trilhas, lama, subidas, descidas e obstáculos naturais do terreno.

Os 12 km, para categoria individual, trio masculino, feminino e misto, tiveram os 4 km iniciais no asfalto e mais 4 km com obstáculos no meio do campo do 22º GAC AP. O restante foi em volta pelo asfalto, com os participantes passando por dentro de um lago, com água gelada.

Alegrete teve uma boa representatividade com atletas do CF Laçador e competidores avulsos. Pela categoria abaixo dos 90, idades somadas o trio campeão no feminino foi formado pelas atletas Eduarda Menezes, Danielle Caetano e Irene Guterra. O 3° Lugar também veio para Alegrete com o trio Jheniffer Ibaldi, Gabriela Torres e Janaíle Cruz.

Pela categoria 120 anos (idades somadas), 2° Lugar para o trio alegretense Eliane Amaral, Jaíne Lyra e Thays Nascimento. O 3° Lugar na categoria trio misto foi conquistado por Quelen Calage, Jefferson Estadulho e Darlene França.

O trio Simone Hoffman, Caroline Vargas e Vanessa Sacks foi campeão na categoria 120 anos somados. Nas categorias individuais nas faixas etárias o destaque ficou para Luciano Cristian Lopes vice-campeão e Leandro Moura na 5ª posição.

Fotos: CF Laçador