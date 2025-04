Atletas de Alegrete participam da Maratona New Balance 42K em Porto Alegre

A prova foi um sucesso e contou com quebras de recordes. O vencedor da prova principal foi o brasileiro Johnatas de Oliveira Cruz, que completou os 42 quilômetros em 2h12min43seg, seguido por José Márcio Leão da Silva, com o tempo de 2h15min55seg. O tempo de Johnatas foi o melhor já registrado em maratonas no Rio Grande do Sul.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A prova contou com a participação de 18 atletas de Alegrete, pioneiros no projeto de auxílio aos desportistas do município, que oferece apoio logístico, incluindo transporte. O grupo embarcou na noite de sexta-feira (25) em um micro-ônibus, por meio de convênio licitado pela prefeitura com uma empresa de turismo.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na distância de 42 km, cinco atletas de Alegrete completaram a maratona:

Leonardo Leonardi (3h01min)

Anderson Leal Mota (3h31min)

Diogo Torres (2h58min)

Marcos Vieira (3h20min)

Marcos Côrrea (4h06min)

O vianense Odacir Hautter também disputou os 42 km e registrou o tempo de 2h46min. Ele ficou em 49º lugar na classificação geral e em 13º na categoria de 40 a 44 anos.

Nos 10 km da New Balance, Éric Severo completou a prova em 46 minutos, superando 87,56% dos competidores que concluíram a corrida.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na maratona feminina, a vencedora foi Tiringo Mulu, da Etiópia, que completou a prova em 2h29min45seg, quebrando o recorde de maratonas femininas no Brasil, que perdurava desde 1994. Em segundo lugar ficou Hellen Chepkorir, do Quênia, com 2h38min12seg. A largada da maratona ocorreu no Monumento ao Expedicionário, no Parque da Redenção.

Este foi o segundo ano consecutivo em que a corrida promovida pela marca esportiva New Balance foi realizada em Porto Alegre. Em 2024, o limite era de sete mil participantes; em 2025, o número foi ampliado para 10 mil. O percurso incluiu algumas das principais vias da capital gaúcha, como Sertório, Farrapos, Diário de Notícias, Padre Cacique, Mauá e Loureiro da Silva.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na meia-maratona, completaram os 21 km, 11 atletas:

Amanda Betim Guimarães

Suelen de Prá

Luciana Santos Machado

Neuzelaine Betim

Alisson Chaves

Gelson Queller

Lucas Montano

João Otávio Rodrigues

Lougas Araújo

Douglas Almeida

Vinicius Betim Guimarães

Ravel Souza