Atletas de Alegrete representam o Brasil no Pan-Americano de Padel, no México

Alegrete estará representado no cenário internacional do pádel a partir desta terça-feira (10). Três jovens atletas do município embarcam em um importante desafio esportivo: o FIP Junior Padel America Cup 2026, o Pan-Americano de Menores, que acontece entre os dias 10 e 14 de novembro, em Cancún, no México.

Os alegretenses Pedro Henrique Estivalet da Costa, conhecido como PH, da categoria Sub-16, Lucca Carlesso, da categoria Sub-18, e Lívia Freitas, também da Sub-18, integram a delegação brasileira e terão a oportunidade de defender as cores do Brasil em uma competição que reúne jovens talentos de diferentes países do continente.

A competição inicia nesta terça-feira, com a primeira rodada da fase de grupos. As seleções brasileiras masculina e feminina entram em quadra diante de adversários sul-americanos. No feminino, o Brasil integra o Grupo C, ao lado de Uruguai, Venezuela e Colômbia. Já no masculino, a equipe brasileira está no Grupo C, juntamente com Chile, Venezuela e Colômbia.

A participação dos três atletas representa um motivo de orgulho para Alegrete, que mais uma vez tem jovens talentos levando o nome do município para além das fronteiras do país. A presença na competição continental é resultado de dedicação, treinamento e compromisso com o esporte, além de representar uma importante experiência de crescimento pessoal e esportivo.

Agora, as atenções se voltam para Cancún, onde PH, Lucca e Lívia terão a oportunidade de mostrar seu talento e representar Alegrete e o Brasil nas quadras.

Foto: Padel RG