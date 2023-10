Atletas de Alegrete superam a MegaRace em Estrela e trazem bons resultados

A MegaRace, prova que testa as aptidões físicas dos participantes, reuniu cerca de 1,1 mil atletas no último domingo (22), no Sítio Moinhos do Campo, na divisa de Estrela e Bom Retiro do Sul. A primeira largada foi às 8h.

A prova, que chega a 10ª edição, tem percursos de seis ou dez quilômetros. A disputa é caracterizada por ser uma corrida de obstáculos, na qual o atleta deve superar dezenas de desafios em meio à lama.

Nesta edição, os atletas encararam novos obstáculos, incluindo um tobogã de água, correr sobre o fogo, levantar toras de madeira e passar por uma piscina de gelo são alguns dos desafios.

Nesse universo, uma equipe de atletas da Crossfit Laçador representou a 3ª Capital Farroupilha. Destaque para a atleta Darlene França, que alcançou o título na categoria por faixa etária no trajeto de 6 km. No masculino, Francisco Brasil percorreu os 10 km e chegou em 3º lugar na categoria. Outro destaque foi o atleta Jorge Nei da Silva Machado, quinto colocado nos 6 km (46 a 53 anos).

Desde a primeira prova, mais de 8 mil atletas diferentes já disputaram a competição. A atleta Mariana Drehmer completou a prova de 6km e relatou que a equipe cresceu. “Em abril, fomos em cinco competidores; desta vez, éramos 15”, destacou a atleta que já se prepara para a próxima.

Conforme a organização, existe a possibilidade da MegaRace se expandir no RS, com provas itinerantes, diferente das duas tradicionais que ocorrem ao longo do ano.

Depois da corrida dos adultos, as crianças também tiveram vez. A etapa Kids movimenta os baixinhos a partir dos quatro anos. Os pequenos Júlia Drehmer e João Vitor Drehmer, de 4 e 7 anos, respetivamente, estrearam no domingo na prova. A dupla estava ansiosa em participar.

Fotos: reprodução