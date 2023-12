Atletas de Alegrete vencem na final do Circuito Sesc de Corridas de Rua em Santa Maria

A cidade de Santa Maria no Centro do Estado foi palco da final do Circuito Sesc de Corridas 2023, no último domingo (3). Aproximadamente 400 atletas de todo o Rio Grande do Sul estiveram na cidade para concluir os percursos 3km, 5km e 10km. A largada da prova ocorreu no estacionamento da Stok Center, na Avenida Hélvio Basso. Além do calor, os atletas precisaram enfrentar trechos com elevação durante o percurso.

Em 2023, o circuito iniciou em fevereiro, na praia de Atlântida Sul, em Osório. Desde lá, foram mais 16 etapas (Caxias do Sul, Santa Rosa, Camaquã, Uruguaiana, Rio Grande, Pejuçara, Rosário do Sul, Passo Fundo, Lajeado, São Leopoldo, Pelotas, Ijuí, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Bagé e Porto Alegre), nas quais os atletas acumularam pontos para a final. Após a prova, ocorreram as premiações dos melhores tempos gerais e por categoria dos percursos.

De Alegrete, cinco atletas se destacaram no encerramento da temporada. O veterano Fábio Bilher conquistou o título de campeão na categoria 70 anos em diante. Bilher completou os 10 km da prova na frente dos adversários e com o resultado final foi premiado como campeão geral do circuito para atletas dos 70 anos em diante. Já Jorge Paniagua, obteve o 3º lugar na faixa etária 45/49 no percurso de 5 km. No trajeto menor (3km), Valdir Severo Oleques obteve o 2º lugar na categoria e subiu ao pódio como quarto melhor no ranking etapas do Circuito Sesc.

No feminino, a corredora Jucélia Franco da Silva, sagrou-se campeã geral estadual dos 3km e subiu

na terceira colocação no ranking geral das etapas. Outro bom desempenho, coube ao atleta Cristiano Fernandes Montanha, campeão na categoria (40/44), na distância de 3 km, encerrando em 4º colocado no ranking. Outro alegretense que obteve destaque foi Valmir de Abreu Ferreira. Ele chegou na 4ª colocação geral entre os homens que correram os 5 mil metros.

A edição de 2024 do Circuito Sesc de Corridas inicia no dia 14 de janeiro, em Atlântida Sul, e conta com mais 16 etapas classificatórias antes da Final Estadual, que acontecerá em Porto Alegre.

Fotos: reprodução