Atletas de Alegrete vencem no Duatlo Rosariense

A cidade de Rosário do Sul recebeu dezenas de atletas que foram divididos em diversas categorias. O evento foi uma realização da Nortek em parceria com prefeitura.

Três atletas alegretenses representaram muito bem o município. O duatlo terrestre teve um percurso de 2 km com corrida a pé, logo em seguida os atletas pegavam a bike e pedalavam 10 km, e por último mais 2 km de corrida. O atleta Alessandro Inácio foi o vice-campeão da prova na categoria solo.

Outro baita resultado foi o título de campeão no revezamento em dupla mista. Adeline Rosso e Anderson Velasques completaram o percurso no menor tempo e sagraram-se campeões no Duatlo Rosariense.

