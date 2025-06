Atletas do pedal| Neste domingo tem passeio ciclístico do Meio Ambiente; saiba mais

A Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Segurança, realizará no dia 15 de junho o Passeio Ciclístico do Meio Ambiente. O evento conta com apoio do Conselho de Meio Ambiente, da Secretaria de Agricultura e da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL).

A concentração está marcada para as 15h no Largo do Centro Cultural. O itinerário do passeio inclui os seguintes trechos: Centro Cultural, Luiz de Freitas, General Vitorino, General Sampaio, Marquês do Alegrete, Rua dos Andradas, Vasco Alves, Praça Getúlio Vargas, General Neto e retorno ao ponto de partida.

Durante o evento, haverá o plantio simbólico de uma muda e uma dinâmica interativa realizada pelo SESC Alegrete.

Grupos de ciclismo como Role de Bike, Giro Noturno, Trilha Aventura, Aita Bike, Preto Bike e Ciclismo Colombo confirmaram apoio ao passeio. O SESC também participa como entidade parceira.

De acordo com os organizadores, caso ocorra chuva, o evento será transferido para o dia 22 de junho.