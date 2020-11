Ato anti-racismo – Enegrecendo Alegrete será sábado no calçadão

O toque de recolher, em Alegrete, desde última sexta-feira, expõe uma nova face da sociedade. No último domingo, no centro de Alegrete, duas adolescentes sofreram injúria racial quando se dirigiam do centro da cidade em direção ao bairro Vila Nova, quando foram xingadas e ofendidas por uma moradora.

Segundo o B.O, a autora da denúncia estava acompanhada com a amiga, quando começaram a ser ofendidas aos gritos pela mulher. Ela xingou porque estavam na rua além das 21hs e foram chamadas de negras vagabundas.

Esse episódio, aqui na cidade, mais a morte de um negro por seguranças em um mercado de Porto Alegre eclodiu reações de grupos sociais.

Em Alegrete foi marcado um protesto para este sábado, 28, pela manhã no calçadão da cidade. O ato anti racista – Enegrecendo Alegrete será no sábado, no calçadão de Alegrete. E todos estão convidados a participar.

O ato é organizado pelo Coletivo de Mulheres Negras e mais outros coletivos com a participação da sociedade civil para mostrar que esta é uma luta que vem de tempo e o sofrimento existe. Embora velado, o racismo não acabou de forma alguma, afirma Nanda Menezes, uma das promotoras do evento.

