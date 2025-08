Ato de vandalismo pode ter destruído contentor de lixo

Share on Email

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, equipes foram acionadas ainda durante a madrugada e atuaram prontamente para remover os resíduos e garantir a limpeza e segurança do local.

As autoridades municipais informaram que as imagens das câmeras de videomonitoramento da região já estão sendo analisadas. Caso seja identificado algum ato criminoso, serão tomadas todas as medidas legais cabíveis.

A prefeitura reforça que a destruição de patrimônio público é crime, previsto em lei, e representa prejuízos diretos para toda a população, além de comprometer os serviços essenciais de limpeza urbana e manutenção dos espaços comuns.

O município solicita a colaboração da comunidade na preservação dos bens públicos e lembra que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais da prefeitura.