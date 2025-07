Ato pela liberdade e dignidade da mulher negra marca 25 de julho em Alegrete

Em uma noite repleta de emoção, cultura e reflexão, a Câmara de Vereadores de Alegrete foi palco, na sexta-feira (25), de um ato em celebração ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.O evento reuniu nomes importantes da comunidade afrodescendente, artistas locais e ativistas, em uma programação que exaltou a luta histórica por liberdade, dignidade e autonomia moral e intelectual das mulheres negras.

O ato contou com a presença da professora Merlen Alves, que proferiu uma palestra centrada nas trajetórias de resistência das mulheres negras ao longo da história, com ênfase nas realidades vividas em Alegrete. Em suas palavras, ressaltou a força das mulheres afrodescendentes que, apesar das inúmeras barreiras sociais, seguem rompendo silêncios e reescrevendo a história com protagonismo.

“Quando falamos de liberdade, estamos falando de mulheres que carregam suas famílias, que lutam para existir e resistir em espaços que historicamente nos foram negados. As mulheres negras de Alegrete são guerreiras de luz, incansáveis, e marcam sua presença não apenas pela dor, mas pela força e pela potência”, afirmou a professora.

Merlen destacou a importância da ocasião: “Este é um passo fundamental para organizarmos nossa luta. Mulheres negras sempre enfrentaram obstáculos para ascender socialmente, e quando conseguimos, isso incomoda. Mas seguimos firmes, conscientes de que fazemos parte de uma história de resistência que começou nas senzalas e segue viva nos nossos passos.”

A programação também valorizou a expressão artística como forma de resistência e afirmação cultural. A professora Anelise Dorneles, graduada em Dança pela Universidade de Cruz Alta, emocionou o público com uma apresentação de dança afro. Na música, destacaram-se as vozes potentes de Camila Teixeira, Daniel Rodrigues e Giovane Castilhos, que trouxeram à cena o ritmo e a ancestralidade da cultura negra.

O evento teve ainda a vibrante participação dos grupos de capoeira Team Bombril, liderado pelo Graduado Bombril, e do Grupo ACAF, comandado pelo Mestre Lindinho, que trouxeram ao plenário a força e o simbolismo da capoeira como instrumento de identidade, resistência e pertencimento.

Um dos momentos mais simbólicos da noite foi a entrega do Estatuto da Associação Afro Leal (Afroleal) à sua presidente, Cleonice Xavier. O documento representa um marco na formalização e no fortalecimento da entidade, que atua na defesa dos direitos e na valorização da cultura afro-brasileira em Alegrete.

A realização do evento no Plenário Gaspar Cardoso Paines reforçou o compromisso de visibilizar as pautas da população negra e ampliar espaços de diálogo e reconhecimento. A celebração do Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha em Alegrete não foi apenas uma homenagem: foi um ato político, cultural e de afirmação de identidade.