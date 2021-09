Ato show no Porto dos Aguateiros foi cancelado

Share on Email

Uma nova data será divulgada posteriormente.

No Brasil e no exterior, ocorrem atos denominado “Fora, Bolsonaro” que se uniu ao Grito dos Excluídos. Grito dos Excluídos – A tradicional manifestação organizada desde 1994, com apoio da CUT, este ano também terá como bandeira principal o #ForaBolsonaro.

Organizados pela Campanha Nacional Fora Bolsonaro, que reúne as frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, ao lado de partidos políticos, centrais sindicais e movimentos populares, os atos dão sequência às jornadas de mobilizações, iniciadas em maio.