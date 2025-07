Atropelado e sem poder trabalhar, pai de 3 crianças em Alegrete pede ajuda urgente para comprar gás

Na ocasião, ele foi atropelado por um veículo Fiat Punto enquanto trafegava de bicicleta, que também ficou destruída, pela rua Presidente Dutra. O motorista não prestou socorro.

Luciano foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi diagnosticado com luxação acromioclavicular no ombro. Desde então, está impossibilitado de trabalhar devido às dores constantes no ombro e no braço.

Ele atua como trabalhador autônomo, e a esposa complementa a renda da família com a reciclagem de materiais. No momento, o casal e os três filhos, de 13, 11 e 5 anos, estão sem gás de cozinha. Eles já recebem auxílio com cesta básica e têm conseguido medicamentos por meio de pessoas solidárias e na farmácia municipal. No entanto, a recarga de gás se tornou urgente para que possam preparar as refeições das crianças. “Comida, graças a Deus não está faltando, mas não tenho como comprar gás, é a única coisa que preciso. Ainda sinto muita dor, mesmo assim, estou tentando trabalhar”- destaca.

Em contato com a Secretaria de Assistência Social, a secretária Daniela Domingues destacou que não há vale-gás, mas que a alimentação pode ser fornecida. Contudo, para Luciano, a busca segue pela recarga de gás, pois ele pontua que não deseja tirar a comida que poderá auxiliar outras pessoas.

Quem puder contribuir com qualquer valor pode entrar em contato diretamente com Luciano pelo telefone (55) 99614-3973 ou ir até a residência da família, localizada na rua N, número 61, bairro Ayrton Senna.