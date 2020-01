Atropelamento deixa idoso gravemente ferido em Santiago

Um atropelamento na noite deste domingo, 12, na Rua Bento Gonçalves, após o cruzamento com a Rua José Piva, em Santiago, deixou um idoso gravemente ferido. Ermínio Castro Filho, de 75 anos, foi atingido por uma caminhonete F250, com placas de Vacaria, quando atravessava à via. O condutor da F250, natural do município de Mata, acionou os Bombeiros e à Brigada Militar.

Em relato aos policiais, o condutor informou que seguia pelo lado esquerdo da rua, quando um veículo à sua frente desviou para à direita evitando a colisão com o pedestre. Ele viu o idoso, freou mas não conseguiu evitar o atropelamento. Segundo o motorista, a vítima teria saído repentinamente do acostamento e de trás de uma árvore.

traumatismo craniano grave. Ele precisa ser transferido do Grupo Hospitalar Santiago para leito neurológico mas, até o momento, não há nenhum disponível nos Hospitais regulados pela Central de Leitos do Estado. O idoso foi conduzido ao Pronto Socorro Municipal pelos Bombeiros, onde foi constatado. Ele precisa ser transferido do Grupo Hospitalar Santiago para leito neurológico mas, até o momento, não há nenhum disponível nos Hospitais regulados pela Central de Leitos do Estado. Já o condutor efetuou o teste do bafômetro que apontou resultado negativo para ingestão de álcool, por isso e por ter prestado socorro à vítima, foi liberado após o registro da ocorrência na Polícia Civil. A F250, porém, foi apreendida para perícia.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Delitos de Trânsito e, após a conclusão, o inquérito será remetido ao Judiciário, onde o condutor responderá criminalmente.

