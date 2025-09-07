Atropelamento na Avenida Tiaraju deixa motociclista e pedestre feridos

Um acidente de trânsito mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Brigada Militar na noite deste sábado(6), na Avenida Tiaraju, na Zona Leste de Alegrete.

De acordo com informações repassadas pela Brigada Militar, um motociclista de 44 anos seguia no sentido bairro/centro quando, nas proximidades de um posto de combustíveis, um pedestre — também de 44 anos — atravessou repentinamente a via. O condutor da moto não conseguiu frear a tempo e acabou atropelando o homem.

Com o impacto, tanto o motociclista quanto o pedestre ficaram feridos. Ambos receberam atendimento imediato das equipes do SAMU e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Alegrete. A Brigada Militar esteve no local para registrar a ocorrência.