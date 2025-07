Atropelamento na Ponte Seca: CIOSP identifica veículo e motorista presta esclarecimentos na DP

O caso envolveu o atropelamento de uma idosa de 63 anos e gerou indignação devido à ausência de prestação de socorro imediato.

A família da vítima procurou a redação do site Alegrete Tudo, que divulgou o vídeo do momento do atropelamento, contendo imagens que mostravam a caminhonete suspeita transitando pelo local. O veículo, um modelo utilitário, foi identificado pelo CIOSP após análise das imagens e consulta ao sistema LPR (Leitura de Placas). As informações detalhadas sobre as passagens do automóvel ajudaram a traçar um panorama claro de sua movimentação antes e depois do atropelamento.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Com base no material divulgado e nas informações repassadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), à Polícia Civil, o veículo foi localizado, e o motorista se apresentou à Delegacia de Polícia. Segundo apurado pela reportagem, o condutor conversou com policiais do setor de investigação e relatou que não percebeu ter atingido a pedestre, motivo pelo qual não parou após o impacto. Ainda de acordo com o motorista, ele entrou em contato com a vítima e com seus familiares.