Atropelamento resulta em agressão entre condutor e pedestre; ambos foram conduzidos à Delegacia

De acordo com informações da Brigada Militar, o acidente ocorreu quando um homem de 55 anos estava atravessando a faixa de segurança e foi atingido por uma Fiat Strada, dirigida por um condutor de 60 anos.

O impacto do atropelamento fez com que o pedestre caísse no solo, batendo a cabeça do lado direito. Em seguida, o condutor e o pedestre envolveram-se em uma discussão. Segundo relatos, o motorista tentou sair do veículo pelo lado do passageiro para evitar possíveis agressões, porém foi surpreendido por um soco desferido pela vítima do acidente, dando início a um conflito físico.

A Brigada Militar estava próxima ao local e chegou rapidamente, interrompendo o conflito e conduzindo ambos os envolvidos até a delegacia de polícia.

O condutor da caminhonete alegou que não viu o pedestre devido ao seu ponto cego, justificando o acidente como uma fatalidade. Por outro lado, a vítima do atropelamento afirmou veementemente que estava atravessando na faixa de segurança, indicando que o condutor deveria ter respeitado sua presença.