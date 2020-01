Atual campeão do Efipan chega nesta quinta em Alegrete

A chegada dos atuais campeões do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, está prevista para às 17h, desta quinta-feira (16), véspera da estreia na competição contra o Paraná Clube.

A categoria 2006 do tricolor gaúcha vem em busca do sétimo título no certame. Vencedora em 1985, 2006, 2010, 2014, 2016 e 2019, o clube chega como um dos favoritos pela história no Efipan.

O atual campeão do treinador Allan Barcellos traz um time acostumado a grandes competições. Um time com um coletivo muito forte, onde existem boas individualidades que aparecem com trunfo nas conquistas da categoria. Campeão estadual 2019 da categoria 2006, o Grêmio ostenta o título de campeão da BG Prime, o sul-brasileiro da categoria onde bateu o Athletico por 3 a 1 na final. Fato curioso na BG Prime foi a derrota para o rival Internacional ainda na primeira fase, clássico com vitória vermelha por 2 a 1.

Outra façanha da gurizada gremista foi a conquista da IberCup em Portugal. Numa bela campanha o tricolor levantou a taça na Europa com goleada de 3 a 0, sobre o time do Porto.

De acordo com o Supervisor de formação da Escola do Grêmio Daniel Otto, o Efipan é uma competição muito difícil. Otto destaca a boa preparação visando o torneio principal da categoria na América do Sul. O grupo de 23 atletas agregou algumas peças ao plantel e chega com objetivo de ficar entre os melhores do Efipan 2020. A delegação tricolor ainda é composta por uma comissão técnica de oito pessoas.

Em comemoração aos 40 anos de Efipan, o troféu vai homenagear o alegretense Cleber Xavier, atual auxiliar técnico da seleção brasileira comandada pelo técnico Tite.

Clebinho, como carinhosamente é chamado, confirmou presença na grande final do dia 2, onde fará a entrega do troféu ao campeão do 40º Efipan.

O Efipan inicia dia 17, com apenas um jogo na abertura. O atual campeão, Grêmio enfrenta o Paraná Clube, às 21h.

No dia seguinte, o anfitrião Flamengo encara o Coritiba, com a estreia do Alianza Lima do Peru frente ao Athletico Paranaense. A Azuriz do Paraná joga diante do colorado gaúcho no jogo de fundo.

O clássico Gre-Nal, o segundo do ano no RS, em competições oficiais da CBF/Comembol e FGF, acontece dia 26.

Júlio Cesar Santos Fotos: Carolina Ferrari