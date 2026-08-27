Audiência da Frente de Defesa de Animais de Alegrete alerta para o grande número de gatos nas ruas da cidade

Durante a audiência da Frente Parlamentar em Defesa da Proteção do Bem Estar e Proteção Animal da Câmara de Vereadores, presidida por Jaime Duarte, com a Prefeitura, entidades e ONGs ligadas a causa animal em Alegrete mais a PATRAM foi evidenciado um problema sério que é a grande população de gatos espalhados por todos os locais de Alegrete. O dono da Clínica Saúde +Animal Lincoon Oliveira deixou claro que estes animais também causam problemas, pois requerem cuidados e quando são atropelados ou abandonados é preciso recursos para tratá-los.

Além disso, Linconh relata que gatos tramsmitem doenças que podem contaminar outros animais que tem tutores, pois os gatos circulam por vários lugares. Dentre as principais doenças de felinos estão: a esporotricose e a toxoplasmose, duas das condições mais conhecidas popularmente como “doença do gato”, sendo a esporotricose atualmente a micose que mais preocupa a saúde pública no Brasil por causa do alto contágio entre felinos e humanos.

Ele apontou outra situação, principalmente quanto ao aumento da população de cães em Alegrete. “Como não tem controle nem castração, quando uma cadela procria, os filhotes são soltos em beira de estradas e corredores aumentando ainda mais o trabalhado de voluntários e da ONG OPAA, que se debate para tentar colocar em lares adotivos, pois o Canil já está cheio e a população de cães só aumenta na cidade”, disse.

O valor de 60 mil repassados pela Prefeitura é utilizado para a enorme quantidade de atendimentos clínicos de cães, gatos ou cavalos atropelados mal tratados ou abandonados que precisam de cirurgia e medicação, e isso impede que se faça mais castrações, pondera Nara Leite, presidente da OPAA.

Participaram da reunião os vereadores Jaime Duarte, Leandro Meneghetti, João Monteiro, Gilmar Martins, Pedro Paraíso e José Rubens Rosa Pillar.

Estiveram presentes representantes da ONG OPAA, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Canil Municipal, Vigilância Sanitária, Clínica Mundo + Animal, PATRAM, Rústica do Bem, Associação Por Amor a um Bicho, Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, protetores voluntários, imprensa local e o vice-prefeito Luciano Belmonte.