Audiência no Ministério Público define prazos e condições para boxes da Praça General Osório

A reunião foi conduzida pelo promotor Eduardo Fagundes e contou com a presença dos vereadores Leandro Meneghetti (PL) e Éder Fioravante (PDT), além do advogado e ex-vereador Anilton Oliveira, que atua junto à Associação dos Camelôs de Alegrete. Representantes da Procuradoria da Prefeitura e da Associação de Camelôs também participaram do encontro.

Durante a audiência, foram definidos encaminhamentos sobre a ocupação dos espaços na praça. Entre as decisões, ficou estabelecido que:

Boxes fechados: deverão ser retirados no prazo máximo de 30 dias.

Boxes em atividade: poderão permanecer em funcionamento por até seis meses, prorrogáveis por mais 60 dias. Nesse período, o Município deverá buscar um local provisório adequado para realocação dos comerciantes.

Espaço definitivo: o compromisso assumido pela Prefeitura é viabilizar um espaço permanente para os camelôs, inspirado em modelos já adotados em cidades como Santa Maria e Uruguaiana.

Outro ponto acordado foi a proibição da manutenção de boxes fechados que obstruam o passeio público na Praça General Osório, situada no coração da Cidade Alta.