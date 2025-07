Audiência para definir metas e prioridades do Plano Plurianual visita Zona Leste

Na noite da última terça-feira (01), a prefeitura por meio da Secretaria e Finanças deu início às apresentações do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029. O encontro realizado na Escola Emílio Zuñeda contemplou moradores da Zona Oeste da cidade e contou com expressiva participação comunitária.

Segundo o secretário de finanças José Luiz Caurio, este é um momento crucial de escuta e participação popular para definir as metas e prioridades dos próximos quatro anos. “A participação de todos é importante para a realização em conjunto do sonho da população alegretense, que é a construção de um futuro melhor” pontuou Caurio.

O PPA é um instrumento essencial de planejamento que orienta as ações do governo em áreas como Saúde, Educação e Segurança, garantindo um futuro mais planejado e eficiente para o Município. Na verdade, é o que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período correspondente a dois mandatos, ou seja, do segundo ano de um mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte. É uma lei elaborada pela prefeitura e aprovada pela câmara.

Nesta quarta-feira (02), será a vez da Zona Leste da cidade. O encontro inicia às 18h30min, na Escola Honório Lemes. O programa segue com mais duas audiências:

● 03/07 – Escola Francisco Carlos – Vila Nova – Zona Norte

● 04/07 – Escola Vilaverde Moura – Zona Sul

Importante a participação da comunidade para compartilhar ideias e contribuir com o planejamento da cidade que todos querem.