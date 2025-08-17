Audiência Pública debate Plano Plurianual 2026-2029 na Câmara de Alegrete

Na noite de sexta-feira (15), o Plenário Vereador Gaspar Cardoso Paines foi palco da Audiência Pública que discutiu o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. O encontro reuniu representantes de comunidades, lideranças de bairros, sindicatos, ONGs, União das Associações de Bairros (UABA), além de autoridades municipais.

O PPA é o principal instrumento de planejamento do Executivo e sua discussão atende à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), garantindo que a população compreenda e participe do processo. O Projeto de Lei Ordinária nº 51/2025, que trata do PPA, foi protocolado pelo Executivo no Legislativo no dia 30 de julho.

A reunião foi conduzida pelo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas (COFCP), vereador Gilmar Martins, ao lado do secretário de Finanças e Orçamento, José Cáurio, e do vice-prefeito Luciano Belmonte. Também acompanharam os trabalhos os vereadores Pedro Paraíso e Rudi Pinto, integrantes da COFCP, além de José Rubens Rosa Pillar, João Monteiro e Patty Bronze. As assessorias dos vereadores Firmina Soares e Cléo Trindade também marcaram presença.

Representando a Mesa Diretora, o vice-presidente, vereador Paulo Berquó, destacou a presença expressiva do público. “Em nome do parlamento alegretense, sejam todos bem-vindos a esta reunião de trabalho que democratiza as informações”, afirmou.

Já o vice-prefeito Luciano Belmonte ressaltou a abertura da gestão para ouvir as demandas. “O Executivo está aqui para ouvir esse momento importante com a comunidade”, disse, lembrando que diversas secretarias participaram, entre elas Saúde, Infraestrutura, Meio Ambiente, Planejamento, Administração, Desenvolvimento Econômico e Turismo, além da Defesa Civil e da pasta de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania.

O assessor econômico da Câmara, Osório Macedo, apresentou o PPA do Legislativo, explicando pontos como o ciclo e o fluxo orçamentário, a composição do orçamento e as atribuições da Escola do Legislativo.

Na sequência, o secretário José Cáurio detalhou o PPA do Executivo, explicando que ele organiza programas e metas de médio prazo, iniciando no segundo ano da gestão e se estendendo até o primeiro da gestão seguinte. Cáurio destacou ainda que, em julho, a Prefeitura realizou quatro audiências públicas em diferentes regiões da cidade para ouvir a população.

Segundo a equipe da Secretaria de Finanças, a projeção do PPA para os anos de 2026 a 2029 utiliza como base a arrecadação de 2022, 2023 e 2024, somada à estimativa para 2025. A previsão de receita para 2026 é de R$ 469 milhões. Desse total, R$ 19,1 milhões são destinados ao Legislativo, R$ 375,3 milhões ao Executivo e R$ 74,5 milhões ao Alegrete Prev-RPPS. Um gráfico apresentou ainda a previsão dos maiores orçamentos por secretaria.

A comunidade participou ativamente, levantando questões ligadas a infraestrutura, mobilidade, esporte, saúde, educação, meio ambiente e segurança. Representantes das secretarias responderam parte das colocações diretamente ao público.

“O diálogo que estamos realizando aqui é uma conquista democrática”, resumiu o vereador Gilmar Martins.

A audiência foi transmitida pela TV Câmara e segue disponível para acesso público.

Próximos passos na tramitação

O Projeto de Lei nº 51/2025 passará pelas seguintes etapas na Câmara:

30/07: Protocolo do projeto;

04/08: Leitura em sessão ordinária;

Até 21/08: Recebimento de emendas da comunidade;

Até 26/08: Propostas de emendas por vereadores;

28/08: Leitura das emendas em sessão ordinária;

02/09: Parecer da COFCP;

04/09: Leitura dos pareceres;

08/09: Discussão em plenário e votação;

09 a 15/09: Elaboração da redação final;

15/09: Prazo limite para devolução ao Executivo.