Audiência pública debate transporte coletivo de Alegrete

Neste dia 25 de fevereiro acontece a audiência para debater as orientações para o processo de licitação do sistema de transporte coletivo em Alegrete. A audiência será na página do facebook da Prefeitura, às 16h, onde a comunidade poderá questionar e buscar esclarecimento sobre tudo o que diz respeito ao transporte coletivo em Alegrete, informou o Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Rui Alexandre Medeiros.

Em razão de não poder acomodar presencialmente a comunidade de forma geral, iremos disponibilizar um servidor que estará interagindo e passando os questionamentos. A transmissão será do Salão Azul do Centro Administrativo. No local estará o Prefeito, Diretor do setor de abastecimento e os empresários do setor de transporte que pretendem participar da licitação.

A cidade, com população estimada em 78 mil habitantes, publicou há exatamente um ano o Ato que justifica a Concorrência para a Concessão dos serviços de transporte por ônibus pelo prazo de dez anos.

O transporte em Alegrete vem sendo contratado de maneira emergencial. No dia 4 de agosto de 2020 a Expresso Fronteira do Oeste, de Uruguaiana, assinou contrato por seis meses com a Prefeitura para assumir o transporte público de Alegrete. O contrato pode ser renovado por igual período. A nova empresa assumiu no dia 1º de setembro de 2020.

A prefeitura precisou fazer esse tipo de contratação após as concessionárias locais, empresas Nogueira e Vaucher, desistirem do serviço em junho daquele ano, alegando prejuízos devido à pandemia. As empresas chegaram a solicitar um reajuste na tarifa de R$ 3,00 para R$ 4,10 além de subsídio de R$ 300 mil mensais.

As duas empresas Vaucher e Nogueira prestavam o serviço de transporte em Alegrete há 68 anos.