Audiência sobre a LDO 2027 é nesta sexta, às 9h, na Câmara

A Câmara Municipal de Alegrete realiza nesta sexta-feira (9/10), às 9h, uma audiência pública para apresentar e discutir o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. O encontro é aberto ao público, acontece no Plenário Vereador Gaspar Cardoso Paines e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara.

Serviço

O quê: audiência pública sobre o Projeto de Lei nº 0052/2026 (LDO 2027)

audiência pública sobre o Projeto de Lei nº 0052/2026 (LDO 2027) Quando: sexta-feira, 9 de outubro, às 9h

sexta-feira, 9 de outubro, às 9h Onde: Plenário Vereador Gaspar Cardoso Paines, na Câmara Municipal (Rua Vasco Alves, 125, Centro)

Plenário Vereador Gaspar Cardoso Paines, na Câmara Municipal (Rua Vasco Alves, 125, Centro) Condução: Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas (COFCP)

Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas (COFCP) Transmissão: ao vivo, pela TV Câmara

O que é a LDO e o que ela define

A LDO estabelece as diretrizes que orientam a elaboração e a execução do orçamento do Município no ano seguinte. É nela que ficam definidos prioridades e parâmetros para o planejamento das ações da Administração Municipal. Segundo a Câmara, o projeto de 2027 trata de metas e prioridades da Administração, da organização e estrutura do orçamento, das diretrizes para sua elaboração e execução, das alterações orçamentárias, da dívida pública, das despesas municipais e das alterações na legislação tributária.

O PL 0052/2026 começou a tramitar em regime especial no Legislativo neste mês de outubro. A audiência é o momento em que moradores, entidades e servidores podem acompanhar de perto a discussão sobre como os recursos públicos serão planejados para o próximo ano.

O que já saiu do documento

Trechos da proposta já renderam pautas no portal. O Alegrete Tudo mostrou que a LDO prevê mais de R$ 3 milhões para o esporte em 2027, incluindo a manutenção do Estádio Farroupilha e da Praça da Juventude. Também é possível acompanhar a previsão de mais de R$ 10 milhões em emendas impositivas e a audiência anterior da COFCP sobre as contas do Executivo, que apresentou o superávit de R$ 5,29 milhões sem considerar o RPPS.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas também tem reunião marcada para terça-feira (13/10), às 8h, conforme o calendário da Câmara.

Fonte: Câmara Municipal de Alegrete, nota de 7/10/2026 e calendário de eventos do site do Legislativo.