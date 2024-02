Audiência pública vai discutir trasnporte escolar para o IFFAr

Share on Email

A Câmara de Alegrete, por meio da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-estar Social (CIDBES) realiza neste dia 28 uma Audiência Pública para discutir questões relacionadas ao transporte dos alunos do Instituto Federal Farroupilha. O evento está marcado para às 18h30, e será realizado no Plenário Gaspar Cardoso Paines.

O transporte escolar é uma preocupação constante para a comunidade educacional e para os pais dos estudantes, e a Audiência Pública busca reunir autoridades locais, representantes do Instituto Federal Farroupilha e demais interessados para debater soluções e melhorias no sistema de transporte dos alunos. A Audiência Pública é uma oportunidade valiosa para que as vozes da comunidade sejam ouvidas e para que soluções concretas sejam construídas em conjunto.

A iniciativa da Câmara Municipal e da CIDBES visa proporcionar um espaço democrático para que os alunos possam expressar suas preocupações, como o aumento da passagem, apresentar sugestões e colaborar na busca por alternativas que atendam de maneira eficiente as necessidades de deslocamento dos estudantes do Instituto Federal Farroupilha. O transporte escolar ao Instituto Federal Farroupilha e uma preocupação constante da direção do campus local, dos pais e estudantes, visto que já houve problemas semelhantes em anos anteriores.

Serviço:

Audiência Pública sobre o Transporte dos Alunos do Instituto Federal Farroupilha

Data: 28 de fevereiro de 2024

Horário: 18h30min.

Local: Plenário Gaspar Cardoso Paines da Câmara Municipal de Alegrete

Com informações da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores