Audiência vai definir situação do transporte ao Passo Novo – IFFAr

O imbróglio do transporte coletivo ao Passo Novo e, consequentemente ao IFFar, teve mais um capítulo neste dia 5.

Audiencia entre Empresa e IFFAr

Uma audiência entre o IFFar, Prefeitura e a empresa, no salão do Juri, reuniu além das partes, Secretário de Segurança, Daniel Biachi Rosso, de Educação, Alexandre Medeiros, advogados da empresa e representantes do IFFar. Estudantes do Instituto estavam com faixas e cartazes no plenário.

Estudantes na audiência

De acordo com a direção do Instituto, são necessários cinco linhas para dar conta da demanda de alunos que vão de Alegrete ao local, no Distrito de Passo Novo. Por outro lado, pela licitação do transporte público ficou definido que a empresa Fronteira D’oeste deve colocar três linhas, o que vem sendo cumprido.

Neste tempo, desde o início das aulas presencias este ano, houve vários problemas de alunos que ficaram nos pontos de ônibus, outros que não puderam ir para às aulas. Os pais começaram a se mobilizar solicitando uma decisão, porque dizem que os filhos não podem perder aula ou chegar atrasados por conta dessa situação.

A direção do IFFar fez algumas tentativas solicitando mais ônibus e o caso, por interferência do MP, foi parar na Justiça.

