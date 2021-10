Áudio vazado durante transmissão da partida do Brasil continua repercutindo: entenda a polêmica envolvendo Galvão Bueno e Neymar

Apesar de liderar a competição, possuir o melhor ataque e a melhor defesa, o time de Tite vem sofrendo críticas de torcedores e jornalistas, em razão do desempenho da seleção nos últimos jogos. Mas não foi a atuação apagada do Brasil que roubou os holofotes contra a Colômbia e, sim, um áudio que vazou durante a transmissão da partida pela TV Globo.Após o apito final, os jogadores das duas equipes se cumprimentaram. Por outro lado, Neymar preferiu deixar o campo sem falar com os colegas. O repórter Eric Faria, da Globo, explicava a atitude do camisa 10 ao vivo quando, de repente, foi possível ouvir uma voz dizendo “idiota” ao fundo. Depois do episódio, internautas apontaram Galvão Bueno como responsável pela fala e entenderam que ela foi direcionada a Neymar. A polêmica tomou conta do Twitter, se tornando o assunto mais comentado durante a noite de domingo.

No entanto, o caso envolvendo o craque brasileiro e Galvão também repercutiu fora do Twitter. Rafaella Santos, irmã de Neymar, usou o seu Instagram para defender o jogador da suposta fala do narrador. Sem citar nomes, ela questionou Galvão Bueno se não seria ele o “idiota”.

Vale lembrar que a relação de Neymar com os profissionais do esporte da TV Globo está bem desgastada. O atleta não tem sido tolerante com os comentários que vem recebendo dos jornalistas da emissora por conta das suas atuações nos jogos da seleção brasileira. Além disso, na retomada dos jogos depois do período de férias, Neymar foi alvo de muitas críticas, não só de comentaristas, mas de torcedores, por estar visivelmente acima do peso. Ele não chegou a admitir que, no início da temporada, estava fora de forma e, após o assunto tomar conta das redes sociais, postou uma foto da sua barriga para tentar desmentir o boato.

Com relação ao suposto comentário de Galvão Bueno sobre o camisa 10 da seleção brasileira, ainda não houve um comunicado por parte do narrador e da emissora para um esclarecimento do episódio. O portal Terra – um dos sites de notícias mais importantes do Brasil – se colocou à disposição das partes para eventual esclarecimento do caso.

Por: João Baptista Favero Marques