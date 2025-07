Aula sobre história do rock e discos de vinil encanta alunos do Demétrio Ribeiro em Alegrete

Os professores Luiz Felipe Scherveski e Pedro Franco, em parceria com a acadêmica de Jornalismo da UFSM/FW, Raquel Pereira, promoveram uma atividade interativa sobre discos de vinil e a história do rock com os alunos do terceiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual Demétrio Ribeiro.

A proposta, intitulada “DR VINIL ROCK”, foi realizada na última quarta-feira (16), no salão de atos

da escola, como uma alternativa para celebrar o Dia Mundial do Rock, comemorado no último domingo (13).

Ao longo da atividade, os estudantes tiveram contato com curiosidades e informações sobre a evolução do gênero musical, ampliando seu repertório cultural e contribuindo para a produção de redação para vestibular.

Além do conteúdo teórico, os alunos puderam manusear discos de vinil e escolher músicas para tocar no toca-discos disponibilizado pelos professores. Para o estudante Otávio Corrêa, de 18 anos, ações como essa são essenciais no ambiente escolar.

“Acho muito importante ter esse tipo de evento na escola, porque sinto que consigo relaxar a mente com música enquanto aprendo”, comentou.



A iniciativa teve como objetivo aproximar os alunos da cultura musical do rock por meio da coleção pessoal de vinis dos professores e incentivar a aprendizagem de forma lúdica e interativa.